Kocaeli'de İzmit Belediyesine bağlı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ile İzmit Oyuncak Müzesi, Ramazan ayında da ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Tarih ve kültür meraklıları için önemli bir ziyaret noktası olan İzmit Belediyesi müzeleri, Ramazan ayına özel belirlenen ziyaret saatleriyle hizmet vermeye devam edecek. Her iki müzeye de girişler tamamen ücretsiz olup, İzmit Belediyesi’nin kültürel mirasa verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Ziyaretçiler, hem tarihe tanıklık edebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri bu müzeleri Ramazan ayında da gezme fırsatı bulacaklar.

ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE ANI EVİ

Hafta içi 08.30 - 12.30 ve 13.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan müze, hafta sonları ise 09.00 - 13.00 ve 13.30 - 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Pazartesi günleri kapalı olan müzeye girişlerde son saatleri kaçırmamak için ziyaretçilerin dikkatli olması gerekiyor.

İZMİT OYUNCAK MÜZESİ

Çocuklara ve nostalji seven yetişkinlere hitap eden İzmit Oyuncak Müzesi ise hafta içi 08.30 - 17.00, hafta sonu ise 09.00 - 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Pazartesi günleri kapalı olan müze, geçmişten günümüze uzanan geniş oyuncak koleksiyonuyla ziyaretçilerini bekliyor.