Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları bisiklet turu ile taçlandı. Kent Meydanı’ndan başlayan tur, şehir merkezinden Yahya Kaptan’a kadar devam etti ve sonrasında Milli İrade Meydanı’nda noktalandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda pedallar 19 Mayıs ruhu ile çevrildi.

İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen EnFest Gençlik Festivali’ne katılan gençler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı.

Kent Meydanı’ndan başlayan şehir turuna bisiklet kulüpleri ile birlikte vatandaşlar da katılım sağladı.

Bisiklet kulüpleri ile vatandaşlar ilk olarak Kent Meydanı’nda dev Türk bayrağı açtı. Ardından 19 Mayıs ruhu için pedallarını çeviren bisikletli vatandaşlar Cumhuriyet Bulvarı üzerinden ilerledikten sonra Yahya Kaptan’a ulaştı.

Dönüş yolunda 19 Mayıs kutlamalarının merkezi olan Milli İrade Meydanı’na ulaşan bisikletli vatandaşlar alana giriş yaparak şehir turunu noktaladı.

Bisiklet turuna katılanlar, kutlamaların yapıldığı meydanda alkışlar ve büyük coşku ile karşılandı.