Uluslararası standartlarda hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahası, sağlıklı ve güvenilir eti vatandaşın sofrasına ulaştırıyor.KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve modern teknik donanıma sahip olmasıyla dünyaya örnek gösterilen mezbaha, sağlıklı ve güvenilir etin adresi oldu. Veteriner kontrolünde kesilen etler, modern ve hijyenik üretimden geçerek vatandaşın sofrasına ulaşıyor.

İzmit Solaklar mevkiinde hizmet veren Büyükşehir Mezbahası, vatandaşlara kaliteli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı bir ortamda kesilen et ve et ürünlerini tüketebilmesi adına hizmet veren mezbaha, 2024 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplamda 1 milyon 828 bin 239 kg eti vatandaşa ulaştırmıştı. 2025 yılında da haftada ortalama 200 büyükbaş ile 50 küçükbaş hayvanın kesimi gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlanan tesiste, son teknoloji makinelerle kesim yapılıyor. 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş, 200 de küçükbaş için kesim alanı bulunuyor. Tesis, toplamda 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depolarına sahip. Tesiste 15’i kasap olmak üzere toplamda 38 personel görev alıyor.

TEMİZ VE HELAL KESİM TÜM DÜNYAYA ÖRNEK

Otomasyonla kontrol edilebilen, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcıların kullanıldığı tesiste, insan sağlığını koruyan bir teknoloji ile seri ve helal kesim yapılabilmesi teknik ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. İşinin ehli personel tarafından kesimler yapılan tesis, gerek sağlık gerekse teknolojik yönden tüm dünyada örnek alınıyor. Büyükşehir Mezbahası, Et Balık Kurumu olmak üzere Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanında çeşitli kurum ve kuruluşlarca da ziyaret ediliyor.