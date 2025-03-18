Kocaeli Büyükşehir, “Müzeden Gelen Nağmeler” temasıyla düzenlediği tasavvuf musikisi dinletisiyle gönülleri dinlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak düzenlediği etkinliklerle manevi atmosferi zenginleştirmeye devam ediyor. SEKA Kâğıt Müzesi içerisinde bulunan Makine Salonu’nda gerçekleşen tasavvuf musikisi dinletisi katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

KATILIMCILARDAN DİNLETİYE TAM NOT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan özel bir müzik etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, “Müzeden Gelen Nağmeler” temasıyla müze içinde ilk defa düzenlenen bir Ramazan etkinliği olma özelliği taşıdı. Ney, kanun ve keman gibi geleneksel enstrümanlar eşliğinde seslendirilen ilahiler, salondaki dinleyicileri huzurlu bir yolculuğa çıkardı. Ramazan ayının ruhunu ve birlikteliğin coşkusunu en iyi şekilde yansıtan etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞANDI

Aşk-ı Niyâz Musiki Derneği Başkanı ve Şefi Arif Ustacık’ın liderliğindeki grup, keman, klasik kemençe, kanun ve ney gibi enstrümanlarla zenginleşen bir müzik ziyafeti sundu. Koro eşliğinde gerçekleştirilen konser, SEKA Kâğıt Müzesi’nin tarihi Makine Salonu’nda katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan etkinlikte kadim tekke musikisinden örneklere ve irfan türkülerine yer verildi.

MANEVİ BİRLİK DUYGUSU HEDEFLENDİ

Etkinlikte özellikle mevlevi ve tasavvuf müziğiyle katılımcılara manevi bir birlik duygusu hedeflendi. Ramazan ayına özel düzenlenen bu etkinlik, katılımcılara tasavvuf müziğinin derinliklerinden ilham alarak manevi bir deneyim yaşatmayı amaçladı. SEKA Kâğıt Müzesi, bu etkinlikle müze içinde ilk defa Ramazan temalı bir organizasyon gerçekleştirmiş oldu.