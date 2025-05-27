Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, kent genelinde yol güvenliğini artırmak amacıyla baca, ızgara ve vana kapaklarını yol seviyesiyle aynı kotta olacak şekilde yeniliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, yol güvenliğini artırmak amacıyla baca, ızgara ve vana kapaklarını yol seviyesiyle aynı kotta olacak şekilde yeniliyor. Araçlar için risk oluşturan kapaklar, hem sürüş güvenliğini sağlamak hem de yol konforunu artırmak için elden geçiriliyor.

OLASI ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timleri ve A Takımı ekiplerince sürdürülen çalışmalar, özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgelerde dikkatle yürütülüyor. Araçların geçişi sırasında zıplama, sarsıntı ya da tekerlek zararlarına neden olan kot farkları, yapılan düzenlemelerle tamamen ortadan kaldırılıyor.

KAPAKLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Mahallesi’nde baca kapaklarının kot düzenleme çalışmaları tamamlandı. İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde ise yağmursuyu bacaları yol kotuna uygun hale getirildi. Ekipler, tespit edilen noktalarda kapakları yerinden sökerek gerekli tamirat işlemlerini gerçekleştirdi. Ardından kapaklar, yol seviyesine uygun biçimde yeniden yerlerine yerleştirildi. Bu sayede hem araç trafiği için güvenli bir zemin oluşturuldu hem de altyapı sistemlerinin korunması sağlandı.

SÜRÜŞ KONFORU VE ALTYAPI KORUMASI

Yol yüzeyinden taşan ya da çöküntü oluşturan kapaklar, zamanla hem araçlara zarar veriyor hem de su birikintilerine neden olarak altyapı sistemlerini zorluyordu. Yeni düzenleme ile bu sorunların da önüne geçilmiş oldu.