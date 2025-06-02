Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl kurduğu buz hokeyi takımı, Türkiye Şampiyonası 5-9 yaş minikler kategorisinde ikinci oldu. ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pistine sahip Muratpaşa Belediyesi, 2024-2025 sezonunda spor yelpazesine buz hokeyini de ekleyerek biri 5-9 yaş Minikler, diğeri 10-11 yaş Yıldız B olmak üzere iki ayrı takımla Türkiye Şampiyonası’na hazırlandı.

Ankara Ümitköy Spor Kompleksi Buz Pisti’nde 13 kulübün katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Muratpaşa Belediyespor’un minik hokeycileri, turnuva boyunca buz üstünde sergiledikleri mücadeleyle dikkat çekti. Minikler, hızın ve sertliğin sporu buz hokeyinde büyük bir performans göstererek Antalya’ya Türkiye ikinciliği ödülünü getirdi.

Sadece minikler değil, 10-11 yaş grubundan oluşan Muratpaşa Belediyespor Yıldız B Takımı da Ankara’da Muratpaşa’yı temsil etmeye hazırlanıyor. Takım, 14-15 Haziran’da Ankara’da buza çıkacak.