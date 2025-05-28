Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ata topraklarıyla olan gönül bağlarını güçlendirmek ve kardeş şehir ilişkilerini pekiştirmek amacıyla Kazakistan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki tarihi ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla uluslararası kardeş şehir ilişkilerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kardeş şehir Kazakistan’ın Sauran kentine gerçekleştirdiği ziyarette, dostluk ve iş birliği mesajları verdi. Başkan Kılca, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde de önemli temaslar gerçekleştirdi.

İKİ KARDEŞ ŞEHİRDEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Ziyaret kapsamında Sauran Belediye Başkanı Maksat Tangatarov ile bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, iki şehir arasında süregelen kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde belediyecilik faaliyetleri, sosyal ve kültürel projeler ile altyapı hizmetleri başta olmak üzere pek çok konuda deneyimler paylaşıldı.

Başkan Hasan Kılca, ev sahipliğinden dolayı Sauran Belediye Başkanı Tangatarov’a teşekkür ederek, “Ata topraklarımızda belediyelerimiz arasındaki iş birliğini ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sauran ile Karatay arasındaki bu güçlü bağın, iki şehir halkı arasında da kalıcı dostluklara vesile olacağına inanıyoruz. Birçok alanda yaptığımız fikir alışverişi, ülkelerimiz ve belediyelerimiz arasındaki birlikteliğe anlamlı katkılar sunacaktır.” dedi.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Kazakistan programı kapsamında Karatay heyeti, Türk dünyasının düşünce mirasının önemli temsilcilerinden olan Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Rektör Dr. Janar Temirbekova ve üniversite yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, üniversitenin akademik çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kılca, “Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Buna bir kez daha yakından şahit olduk. Değerli rektörümüzü ve akademisyenlerimizi tebrik ediyor, heyetler arası görüşmelerimizdeki katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

KILCA: ATA TOPRAKLARIMIZLA OLAN GÖNÜL BAĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak sadece fiziki projeler değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bağları da önemsediklerini vurgulayarak, “Türk dünyasıyla kurduğumuz kardeşlik köprüleri, hem geçmişten gelen bağlarımızı yaşatıyor hem de geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin temelini oluşturuyor. Ata topraklarımızla olan gönül bağımızı daha da sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.