Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının yenilikçi oyuncak markası Anatoya, Avrasya’nın en büyük oyuncak organizasyonu olan 7. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı’nda ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) Anatoya, 7. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı’nda ilgi gördü.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Avrasya’nın en büyük oyuncak organizasyonu, 73 firma ve 80’in üzerinde ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.

Kadın girişimciliğini destekleyen vizyonu ve KOSGEB teşvikleriyle güçlenen yerli üretim anlayışıyla fuara katılan KOMEK’in Anatoya oyuncak markası da el emeği ve doğallığı ön planda tutarak, çocukların gelişimini destekleyen özgün tasarımlarıyla fark oluşturdu. 4 gün boyunca yurtiçinden ve yurt dışından binlerce sektör temsilcisi ve yüzlerce uluslararası katılımcı ile bir araya gelen Aanatoya, bu önemli etkinlikte ürünlerini tanıtma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı da yakaladı.

Anatoya; ahşap el yapımı oyuncakları, el örgüsü amigurumi tasarımları ve yumuşak peluş oyuncakları ile çocuklara doğal ve sağlıklı oyun deneyimi sunuyor. Geleneksel el sanatları ile modern oyuncak anlayışını birleştiren marka, çocukların hem motor becerilerini geliştirmesine hem de hayal gücünü zenginleştirmesine katkı sağlıyor.