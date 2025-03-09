Konya'da Selçuklu Belediyesi “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” sergisi ile ecdadın unutulmaz kahramanlık destanını gelecek nesillere duyuruyor. Etkinlik kapsamında Çanakkale’den gelen gezici müze ve fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Çanakkale ruhunu diri tutmak ve ecdadın kanıyla yazdığı bu unutulmaz destanı gelecek nesillere aktarmak amacıyla etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Çanakkale’den gelerek 7 Mart'ta ziyarete açılan gezici müze Kent Plaza Alışveriş Merkezi fuaye alanında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” etkinliğinde yer alan gezici müzede Çanakkale Savaşları dönemine ait silah, mühimmat, Türk Bayrağı, üniforma ve gündelik yaşamda kullanılan eşyalar gibi birçok eserin orijinalleri ve replikaları cam vitrinlerde sergileniyor.

Diğer taraftan sergide Milli Mücadele dönemine ait fotoğraflar, resimler ve hatıra notları yer alıyor. Sergi alanında görevli olan alanında uzman iki rehber de şanlı zafer hakkında merak edilenlere yanıt veriyor.

Gezici müzedeki ilk sergi 11 Mart’ta sona erecek. 12-16 Mart tarihinde M1 Konya Alışveriş Merkezi’nde yeniden açılacak etkinlik alanı 17-23 Mart tarihlerinde de Kule Site Alışveriş Merkezi’nde vatandaşların ziyaretine açık olacak.