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Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Güzel Sanatlar Lisesi’nin temeli düzenlenen program ile gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’ni Konya’ya kazandırıyor. Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’nden biri olacak okulun temel atma töreni düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, okuyan, çalışan, bilgili ve her açıdan donanımlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini düşündüklerini ve buna yürekten inandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Selçuklu Belediyesi olarak işte bu inançla her zaman eğitime, spora, kültüre ve sanata en büyük değeri, en büyük önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Medeniyetin merkezi olan Selçuklumuzu eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi konumuna getirerek bütün alanlarda, bütün dallarda en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitime yapılan devasa yatırımlara bizler de Selçuklu Belediyesi olarak okul öncesinden, ilk ve orta okula, liseden yüksek öğrenime eğitimin tüm aşamalarında yaptığımız yatırımlarla sürekli yenilerini ekliyoruz.” dedi.

“SELÇUKLU’DA EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, SETAP programı sayesinde çocuklarımız bir taraftan kendilerini tanıma diğer taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakaladığını söyledi.

Eğitim destekleri kapsamında Selçuklu’da ikamet eden, önlisans ve lisans programına ilk kez yerleşen öğrencilerimize 2 bin 500 TL; Selçuklu’da ikamet eden ve Selçuk Üniversitesi ya da Konya Teknik Üniversitesi'nde önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilerimize ise 4 bin TL eğitim desteği verdiklerini anımsatan Başkan Pekyatırmacı, "Üniversite öğrencilerimiz ayrıca Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizde ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde derslikleri, kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, toplantı salonu, kantini ve kablosuz internet bağlantısı imkânı ile faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisimizden yararlanabiliyorlar. Şu an Selçuklu Gençlik Meclisimizin aktif üye sayısı 3 binin üzerine çıktı. Yine üniversite öğrencilerimize sunduğumuz Selçuklu Gençlik Mobil Uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 55 binin üzerinde. Bu uygulana sayesinde öğrencilerimiz kendilerine sunduğumuz birçok avantajdan yararlanma imkânı buluyor" diye konuştu.