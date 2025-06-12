Konya Büyükşehir Belediyesi, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında bu yıl da 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına camiye giden 2016 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Evlatlarımızın gönül dünyasında güzel izler bırakmak amacıyla bu projeyi büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. 31 ilçemizdeki 2016 doğumlu tüm çocuklarımızı 13-23 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya İl Müftülüğü paydaşlığında gerçekleştirilen “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinde kayıt heyecanı başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Evlatlarımızın gönül dünyasında güzel izler bırakmak, onları camiyle ve cemaatle tanıştırarak ibadet alışkanlıklarını küçük yaşlarda kazandırmak için bu projeyi büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. Çocuklarımızın camide geçirecekleri her an, onların geleceğine ve gelişimine değerli katkı sağlayacaktır” dedi.

BU ZAMANA KADAR 91 BİN BİSİKLET DAĞITILDI

Başkan Altay, projeye her sene olan ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Proje kapsamında bu zamana kadar dağıttığımız bisiklet miktarı 91 bine ulaştı. Bu yıl da dağıtmayı planladığımız 12 bin bisikletle birlikte toplam sayı 100 binin üzerine çıkacak inşallah. Türkiye’de bir benzeri daha bulunmayan bu anlamlı proje sayesinde hem çocuklarımızı camiye alıştırıyoruz hem de bisiklet şehri Konya’mıza değer katıyoruz. Kayıtları 13-23 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden alacağız. Ailelerimizi bu güzel projeye katılmaları konusunda teşvik ediyor, 31 ilçemizdeki tüm çocuklarımızı 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında camilerimizi şenlendirmeye bekliyoruz.”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya İl Müftülüğü paydaşlığında gerçekleştirilen “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında doğan ve başvuru yaptığı camide 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Başvuruları 13 Haziran’da başlayıp 23 Haziran’da sona erecek projeye katılmak isteyen çocuklar, “camiyegel.konya.bel.tr” adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.