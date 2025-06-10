Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), göçmen işgücünün Türkiye ekonomisine etkilerini inceleyen raporunda, doğru politikalarla göçmenlerin ekonomik büyümeye yüzde 1,5 katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) -KOSAM’ın yayımladığı “Göçmen İşgücünün Ekonomik Etkileri: Türkiye’de İstihdam, Büyüme ve Politika Önerileri” başlıklı rapor, göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun Türkiye’nin rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınması için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Göçü yalnızca sosyal bir mesele değil, ekonomik kalkınma için stratejik bir araç olarak ele alan çalışma, Türkiye’nin göçmen potansiyelini yeniden değerlendirmesi gerektiğini savundu.

Rapora göre göçmenler, tarım, inşaat, imalat ve hizmet sektörlerinde istihdam açığını kapatırken, Suriyeli girişimcilerin 4 binden fazla şirketi ihracatı güçlendiriyor. Ancak hukuki belirsizlikler ve kayıt dışılık potansiyeli sınırlıyor. KOSAM, akredite vize, sektörel kota, kayıtlı istihdam teşvikleri ve girişimcilik fonu öneriyor. Doğru politikalarla göçmenler, 5 yılda GSYH’ye yüzde 1,5 katkı sağlayabilir. Türkiye’nin coğrafi konumu ve genç nüfusu, bu fırsatı değerlendirmek için avantaj sunuyor.