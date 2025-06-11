Türkiye İMSAD tarafından açıklanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2025 Nisan ayı verilerine göre, inşaat malzemesi ihracatı Mart ayına göre 187 milyon dolar azalarak 2,41 milyar dolar oldu. İhracat miktar olarak geçen yılın nisan ayı ihracatının ise yüzde 16,0 üzerinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Nisan 2025 sonuçları açıklandı.

Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi dış ticaret endeksleri 2025 yılı nisan ayında, 2024 yılı nisan ayına göre önemli ölçüde yükseldi, 2025 Mart ayına göre ise sınırlı ölçüde geriledi.

İnşaat malzemesi sanayi dış ticaret endeksleri yılın dördüncü ayında artan performans gösterirken, pazarlarda ise tarife beklentilerinin yarattığı belirsizlikler yaşandı.

Emtia fiyatlarında önce sert bir gerileme görüldü sonrasında toparlanmaya çalışıldı. 2025 Nisan ayında yurt içindeki ilave sıkılaşma önlemlerinin etkileri de görülmeye başladı.

Ek olarak, Türk lirasında değer kaybı yavaşlayarak sürerken, finansal sıkılaşma ise ihracatçıları zorladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2025 yılı nisan ayında ihracat, bir önceki mart ayına göre 187 milyon dolar azalarak 2,41 milyar dolar oldu.

Nisan 2025’te ihracat değer olarak, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 oranında artış gösterdi.