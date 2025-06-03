Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oda ve borsa camiasının temsilcileri ile 81 ilden 3 bin iş insanının katılımıyla TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Divan Başkanlığını Erdal Bahçıvan’ın yaptığı Genel Kurul’da Kayseri’den de TOBB’a bağlı Oda/Borsa delegeleri tam kadro olarak yerini aldı. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Gülsoy, genel kurul kürsüsünde TOBB’un gelir-gider bütçeleri hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Odaların TOBB Delegeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterleri TOBB 81. Mali Genel Kuruluna katıldı.

İki gün süren Genel Kurulun ilk gününde KTO, KAYSO ve KTB heyetleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.​

KAYSERİ'NİN YÖRESEL LEZZETLERİ TOBB GENEL KURULU'NDA TANITILDI

TOBB 81. Mali Genel Kurulu vesilesi ile İkiz Kuleler bahçesinde yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve ikram edildiği stantlar açıldı. KTO, KAYSO ve KTB tarafından ortak açılan stantta Kayseri’nin coğrafi ürünleri sucuk ve pastırması tanıtılarak, standı ziyaret eden misafirlere ikram yapıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İkiz Kuleler Bahçesinde Oda/Borsalar tarafından açılan yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve ikram edildiği stantları ziyaret etti.

Kayseri’de ki TOBB’a bağlı Odaların ve Borsanın temsilcileri ikinci gün TOBB ETÜ’de gerçekleştirilen 81. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Gülsoy kürsüye çıkarak mali hesaplar konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumunun sonunda teşekkür konuşması yapan Gülsoy şunları söyledi:

“Bizler Anadolu irfanının temsilcileri olarak, Ahilik kültürüyle yetişmiş, büyüklerimizin hayır öğütlerini, kadim sözlerini ve atasözlerini rehber kabul eden tüccarlarız.Bu sebeple iş yapma kültürümüz sağlam ilkeler üzerine kurulmuştur. Ortak akıl, istişare ve adaletli yönetim anlayışıyla kurumlarımıza örnek teşkil eden Sayın Başkanımıza bu anlamda minnettarız. Sayın Başkanımız, sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir gönül insanı, bir yol göstericidir. Her daim ülkemizin menfaatini her şeyin üzerinde tutan, iş dünyamızın sorunlarına karşı duyarlılığıyla, çözüm odaklı yaklaşımıyla, omuz omuza çalışma kararlılığıyla bizlere rehberlik eden bir liderdir. Onun vizyonu sayesinde, yine kendisinin de sıkça kullandığı “beytülmal” bilinciyle, bizlerde görevlerimizi en yüksek mesuliyet duygusuyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tüm harcamalarda yönetim anlayışıyla sergilediği titizlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi bizlere ilham vermektedir.”

Daha sonra Komisyonlar sunumlarını yaparak Genel Kurul delegelerini bilgilendirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Genel Kurulun ülkemize ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “TOBB'a bağlı 365 Oda/Borsa olarak birlik beraberlik içerisinde, daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti.

Genel kurula katılan oda-borsa başkanlarına, meclis üyelerine, delegelere, kadın ve genç girişimcilere teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. TOBB ailesi olarak daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek verecek, çalışacak, üreteceğiz. Hep birlikte daha çok çalışma zamanı."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, Türkiye’nin 19 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecinin en önemli gücünün, TOBB başta olmak üzere iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve Türkiye'nin dinamik üretim altyapısı olduğunu belirterek, TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, iş dünyasının temsilcileriyle yakın işbirliği içinde Türkiye'nin yarınları için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.