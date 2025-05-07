Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Mimar Sinan Yapıları Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Yönetimi, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Büyük usta Mimar Sinan’ı rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, “Mimarlık tarihimize adını altın harflerle yazdıran Mimar Sinan, sadece eserleriyle değil, çağları aşan vizyonu ve mühendislik dehasıyla da medeniyetimize yön vermiş çok değerli bir isimdir. Yaklaşık 100 yıl yaşayan ve 59 yaşında çıraklığa başlayan büyük usta, cami, medrese, köprü gibi birçok yapıyla toplam 375 eser bırakmıştır. Edirne’deki Selimiye Camisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Kayseri’de de 12 eseri bulunan Mimar Sinan’ın günümüze ulaşan tek eseri Kurşunlu Camii ve Şadırvanıdır” dedi.

Başkan Gülsoy, sergide eserleri yer alan Prof. Dr. Deniz Dokgöz’e de teşekkür ederek, “Bu sergi, Sinan’ın mimari dehasını resim sanatıyla buluşturarak bizlere yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Kayseri’nin, Mimar Sinan’ın memleketi olması sebebiyle bu serginin odamızda açılması bizler için ayrıca anlamlıdır. Mimar Sinan’ın mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. ” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er’de, “Sinan’ın memleketinde Kayserili Sinan, Ağırnas’lı Sinan vurgusunu tüm dünyaya yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Mimar Sinan’ı anma etkinliklerinde bu sergiyi ilk Kayseri’ye getirdik. Buradan sergi İstanbul’a Edirne’ye ve İzmir’e gidecek. Böyle bir dehanın bizim coğrafyamızdan çıkmış olması gurur verici. “ dedi.

“KAYSERİLİ MİMAR SİNAN’A, KAYSERİ’DEN BAKMAK BAŞKA BİR DUYGUDUR”

Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Her bir Kayserili onurla, cesaretle ‘Mimar Sinan’ın hemşehrisiyim’ diyebilmeli. Bunun için de onu iyi tanıması gerekiyor. Dünyada iz bırakmış mimarlar, ressamlar var ve dünya onları tanıyor. Mimar Sinan, bu isimlerin başında geliyor ve bizim hemşehrimiz. Gençlerin Mimar Sinan’ın hemşeriyim demesiyle aldıkları gurur, kendilerine bir özgüven ile kafalarındaki medeniyet tasarrufunu değiştirecektir. Biz sadece savaş yapan, silahla, kılıçla fetihler yapan bir millet değiliz. Kültürümüzle, sanatımızla ve mimarimizle biz dünyada büyük bir medeniyet ortaya koymuşuz. Mimarimizin dünyada tanınır en önemli kişisi Mimar Sinan’dır.

Kayserili Mimar Sinan’a, Kayseri’den bakmak başka bir duygudur. Mimar Sinan’ı anmak ve tanıtmak için ne kadar program yaparsak yapalım az kalır. Çünkü sadece hemşehrimizle gurur duymak için değil, gençlerimizin özgüven kazanması için önemli. 500 yıl adından bahsettiren birisinden bahsediyoruz. Hemen yanı başımızda Ağırnas’ta gençliğini geçirmiş birisinden bahsediyoruz. Mimar Sinan ile ilgili etkinlikleri ben çok önem veriyorum. Mimarlar ve mühendisler odasını kutluyorum. Ticaret Odası’nı da başta Başkan ve Yönetim Kurulu’nu da sadece şehrimizin ticaretini, ekonomisini ve kültürel değerleriyle ilgili yaptıkları etkinliklere verdiği katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Bu serginin burada olması anlamlı. Çünkü Ticaret Odası, Kayseri’nin kalbi. Tüm Kayserilileri farklı teknikler kullanılmış bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Mimar Sinan’ın şehrinde Mimar Sinan’a hep beraber bakalım.”