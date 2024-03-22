Batı müziğinin öğelerini kendi benzersiz tarzıyla birleştiren Kubat, günümüz aşklarının tatsızlığını vurgulayan "Soğumuş Çay" adlı şarkısıyla dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Halk Müziği'nin tanınmış ve sevilen ismi Kubat, müzikseverleri alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla dikkat çeken Kubat, synth pop tarzında hazırladığı son şarkısı "Soğumuş Çay" ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Söz ve müziği Sheyh Ree'ye ait olan "Soğumuş Çay"ın aranjörlüğünü Ozade üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Mustafa Özen oturuyor. Şarkıda elektro bağlama ise Mustafa İpekçioğlu tarafından çalınıyor.

Kubat, yeni teklisi hakkında, "Soğumuş Çay, günümüzdeki ilişkilerin karmaşıklığı ve yüzeyselliği üzerine bir yansıma. “Soğumuş Çay” yeniliğe açık olanlar için, bu yılın favori şarkısı olabilir. Umuyorum ki dinleyicilerimiz, bu şarkı aracılığıyla duygusal bir yolculuğa çıkar ve kendi deneyimlerini bulur." yorumunu yaptı.

Kubat'ın yeni teklisi, Studio 24 etiketiyle 22 Mart Cuma (bugün) dijital platformlarda ve müzik marketlerinde yayınlandı.