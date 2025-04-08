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Gençler, Halkevi’ndeki eğitimlerinden çok memnun

Yetkililerden bilgi alan heyet, dere ıslahının bölge halkı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, çeşitli daire amirleri ve protokol üyeleri çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgedeki en kritik noktalardan biri olan Demirciler Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen teknik incelemeye protokol üyeleri yoğun katılım gösterdi.

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