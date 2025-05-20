Türkiye’nin en köklü kültürel miraslarından biri olan ve bu yıl 566. kez gerçekleştirilen Akhisar Çağlak Festivali, kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in de katıldığı Tahir Ün Caddesi’nden Şeyh İsa Camii’ne kadar süren kortej, büyük ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - İlk kez 1459 yılında düzenlenen ve bu yıl 18 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında - 566’ncısı gerçekleştirilen Akhisar Çağlak Festivali’nde kültürel buluşmalar, cirit müsabakaları, spor turnuvaları, konserler ve daha birçok renkli etkinlik, vatandaşlarla buluşacak.

Festival kapsamında, geleneksel kortej yürüyüşü de gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in de katıldığı kortej yürüyüşünde, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sami Karaoğlan, Akhisar Eski Belediye Başkanlarından Ahmet Dutlulu, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Ne mutludur ki her yıl büyüyerek devam eden bu festivalimiz, vatandaşlarımızla da buluşup dolu dolu bir festival haline geldi. Manisa’m artık dolu dolu festivalleri bir alışkanlık, gelenek haline getirmiştir. Geçtiğimiz ay Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde de dolu dolu bir festival geçirmiştik. 17 ilçemizde tüm bu değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Şeyh İsa’nın dönemin bilim insanı ve alimlerinden olduğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu bir festivalden daha öte, miraslarımızın yarınlara taşınması açısından bizler için çok önemli. Yıllar geçtikçe çoğalarak ve büyüyerek devam edecektir. Çağlak Festivali, ülkemizin en kadim festivalleri arasında yer almaktadır. Bu festivalimiz bugünlere olduğu gibi yarınlara da ışık tutacaktır. Buna aracılık ettikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.