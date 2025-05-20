Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çekmek ve onlarla empati kurmak amacıyla organizasyonlar, ziyaretler düzenlemeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu’nun özel öğrencileri tarafından hazırlanan kuş evleri ve kedi yuvaları çeşitli okul ve parklara yerleştirdi.

Özel çocukların özverisiyle ortaya çıkan bu anlamlı çalışmalar, şehirde dayanışma, sevgi ve birlikte üretmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Son olarak Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özel bireylerin birlikte resim, aşçılık, marangozluk ve müzik gibi çeşitli alanlarda yapılan atölye çalışmalarını yerinde takip etti. Marangoz atölyesinde hazırlanan kuş evleri ve kedi yuvaları ise büyük beğeni topladı.

ÖZVERİYLE ÜRETTİLER

Öğrencilerin büyük emek harcayarak hazırladıkları kuş evleri ve kedi barınakları Büyükşehir tarafından teslim alınarak el emeği ürünlerin çeşitli okullara ve parklara dağıtımı sağlandı.Çocukların özverisiyle ortaya çıkan bu anlamlı çalışmalar, dayanışma, sevgi ve birlikte üretmenin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.