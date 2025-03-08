DESKİ, mevsimsel kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığını duyurdu. Kış mevsiminde yeterince yağış alınmaması sebebiyle Akbaş Barajı’nın doluluk oranı %23 seviyesinde kalırken, yeraltı su seviyeleri geriliyor. Su kıtlığına karşı harekete geçen Büyükşehir DESKİ, su kayıplarını önlemek ve şebeke yönetimini iyileştirmek için teknolojik yatırımlara başladı. Basınç yönetim sistemleri ve alt ölçüm bölgeleriyle suyun verimli kullanımı hedefleniyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından, mevsimsel yağışlardaki düşüş ve kuraklık sebebiyle Akbaş Barajı’nın doluluk oranının %23 olduğu ve yeraltı su seviyesindeki azalmalar nedeniyle şehrin su stresi altında olduğuve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte su kıtlığı tehlikesinin arttığı uyarısı yapıldı. DESKİ, su verimliliğini artırmak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Su kıtlığına karşı akıllı çözümler devrede

Denizli'de su kayıplarına karşı teknolojik hamle yaparak su kıtlığı tehlikesine karşı harekete geçen DESKİ, su kayıplarını önlemek ve suyun uzaktan yönetimini sağlamak amacıyla ilave yatırımlar yapacak. Bu kapsamda mevcut şebekede “Alt Ölçüm Bölgeleri” oluşturulduğu, debimetre ve basınç yönetimi ekipmanlarının devreye alındığı belirtildi. Basınç yönetim sistemini devreye alarak, şebekenin yönetmeliklerde belirtilen işletme basıncına alınması için çalışmalarını hızla sürdüren DESKİ ekipleri, şehrin farklı noktalarında yoğun bir mesai harcıyor.

Bölgesel kontrol ile su kesintileri en aza iniyor

Basınç yönetimi uygulamaları sayesinde yüksek basınç nedeniyle oluşan şebeke arızalarının azalması sağlanmakta ve ayrıca oluşan şebeke arızalarına daha hızlı müdahale edilebildiği belirtildi. Kentin farklı noktalarında kurulan ölçüm bölgeleri sayesinde bölge bazlı şebeke kontrolü sağlanarak, arıza durumunda su kesintilerinin bölgesel bazlı yapılmasına imkan sağlanıyor. Büyükşehir DESKİ’nin su kayıp ve kaçaklar ile mücadelesinin aralıksız sürdüğü hatırlatıldı.