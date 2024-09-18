Kentin kültür sanat yaşamında önemli bir yer tutan ve gerek verdiği eğitimler gerekse de sahneye koyduğu oyunlarla dikkat çeken Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca verilecek olan drama ve tiyatro eğitimlerine ilişkin başvuru takvimi açıklandı.

Buna göre, Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından 6-9 yaş arası çocuklar için verilecek olan drama eğitimleri için kayıtlar 18 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Çocuklarının drama eğitimine katılmasını isteyen ebeveynler, mesai saatleri içerisinde 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile İbramaki Sanat Galerisi’ne başvurabilir. 10-13 yaş grubunu kapsayan çocuk tiyatrosuna yönelik verilecek eğitimler için kayıtlar da yine 18 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek. 14-17 yaş grubunun faydalanabileceği Gençlik Tiyatrosu eğitimleri ile 18 yaş üzerini kapsayan Yetişkin Tiyatrosu eğitimleri için başvurular ise 23 Eylül- 25 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.