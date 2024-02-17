Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla Mart 2023’te “Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor” sloganı ile hayata geçirilen büyüme çağındaki  çocukların temel besini olan süt   desteği devam ediyor.

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Sosyal belediyecilik anlayışı ve vatandaş odaklı hizmetleri ile örnek olan  Kuşadası Belediyesi, ülke genelindeki ekonomik kriz  karşısında dar gelirli hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda  soba, yakacak ve erzak desteğinde bulunarak ailelere destek olan Kuşadası Belediyesi çocukları da unutmuyor. Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına, gelişim çağında önemli bir yeri olan sütü ücretsiz dağıtıyor. Her ay Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden alınan taleplere göre,  ihtiyaç sahibi ailelere günlük 8 litre süt dağıtımı yapılıyor.

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Bugün İkiçeşmelik, Davutlar, Güzelçamlı, Kadınlar Denizi mahallesindeki aileleri ziyaret eden  ekipler 3 bin 72 litre süt dağıtımını gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilir.

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