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Başkan Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana hizmet çağını yaşayan Kuşadası Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında yaptığı 933 milyon 702 bin TL’lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandırdı. Böylece Türkiye’nin turizm cenneti Kuşadası, kent tarihinin en büyük yol yatırımını almış oldu.

Kuşadası’nın hizmet çağı Başkan Ömer Günel ile devam ediyor. “Kuşadası’nın yol sorunu kalmayacak” diyerek göreve başlayan Başkan Ömer Günel, söz verdiğinden çok daha fazlasını yerine getirerek kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunlarına uzun vadeli ve kalıcı çözümler getirdi.

Yenileme çalışmaları merkezden başladı

Kuşadası Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına 2019 yılında Balıkçılar Meydanı, Türkmen Mahallesi ve Kemal Arıkan Caddesi gibi yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen merkezi noktalarla başladı. 2020 yılında turistik çarşılar ve 2022 yılında da kentin en eski alışveriş noktaları olan Grand ve Orient Bazaar’da yenileme çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, bir yandan esnafa rahat bir nefes aldırırken bir yandan da modern ve estetik bir turizm kentinin ilk adımlarını attı.

Kente yatırım turizme yatırımdır

Çarşıların ardından yenileme çalışmaları İkiçeşmelik Mahallesi, Eski Kuşadası olarak bilinen Dağ, Camiatik ve Hacıfeyzullah mahalleleri ile Davutlar, Cumhuriyet ve Ege mahalleleriyle sürdü. Alt yapıyı yenileme çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile elektrik, doğalgaz, internet ve telefon sağlayıcısı kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülürken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri döşediği yağmur suyu hatları ile kış aylarında yaşanması olası sel ve su taşkınlarının önüne geçti. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeksizin yol yapım çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, 5 yılda yaptığı 933 milyon 702 bin TL’lik yatırımla kentin adeta çehresini değiştirdi. Kuşadası, 2019 yılından bu yana 23 mahallede sürdürülen çalışmalar ile 218 kilometre yeni yola kavuştu.

Davutlar ve Güzelçamlı hizmetle tanıştı

Kuşadası Belediyesi, ara sokaklarda parke, bordür ve kaldırım çalışmaları yaparken bir yandan da yetki alanı içerisinde bulunan diğer alanlarda sıcak ve sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında en büyük yatırımı 124 milyon 424 bin TL’lik yatırımla Davutlar Mahallesi aldı. Alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenen Davutlar Mahallesi’ne son 5 yılda sürdürülen çalışmalarla 35 kilometre yol kazandırıldı. İkinci sırada ise 13 milyon 50 bin TL’lik yatırımla Güzelçamlı Mahallesi yer aldı. 2019 yılından bu yana Güzelçamlı Mahallesi’nde 42 kilometrelik yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Böylece uzun yıllardır belediye yatırımlarından mahrum kalan Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri hak ettiği hizmete Başkan Ömer Günel döneminde kavuştu.