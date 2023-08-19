Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde gerçekleştirilen konserde, kemanıyla izleyenleri büyüleyen sanatçıya piyanoda Tuğçe Doruk eşlik etti.

Türkiye'de klasik kemanın parlayan yıldızı 23 yaşındaki Ilgın Top, Tarihi Kervansaray’da dünyaca ünlü keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan’ı anmak için düzenlenen etkinlik kapsamında sahneye çıktı. Ankara’da 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda da birinci olan genç yeteneğe piyanoda Tuğçe Doruk eşlik etti. Klasik kemandaki yeteneğiyle ismi Türkiye sınırlarını aşan Ilgın Top’un konserini çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve KUSAV Başkanı Levent Köylü de izledi.

Performansıyla izleyenleri büyüleyen genç sanatçı, konserinde Jean Sibelius’un keman konçertosu ile Hasan Niyazi Tura’ya ait Horondo Capriccioso adlı eseri çaldı. 14 Temmuz 2022’de de İspanya'nın özerk bölgesi Galiçya'nın başkenti Santiago de Compostela'da düzenlenen konserde orkestrayla birlikte sahne alarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Ilgın Top, konserin sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Başkan Ömer Günel de Ilgın Top ve Tuğçe Doruk’a teşekkür edip, çiçek ve plaket verdi.

Kuşadası’nda sanatseverlerle buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Ilgın Top, “Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanım Sayın Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Sayın Levent Köylü’ye beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Benim için idol olan bir sanatçı adına gerçekleştirilen bu etkinlikte bulunmak gurur verici” dedi.

“İsmini dünya çapında daha sık duyacağız”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Bugün harika çocuk olarak anılan ve yeteneği çok küçük yaşta keşfedilmiş Suna Kan anısına muhteşem bir konser düzenledik. Ilgın Top ve Tuğçe Doruk bir sanatçıya veda ve vefa gösterme adına bizlere muhteşem bir konser sundular. Ben ikisini de tebrik ediyorum. Ilgın, bir keman virtüözü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben emimim ki Ilgın’ın da adını ilerleyen dönemde dünya çapında daha sık duyacağız. Her iki sanatçıya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.