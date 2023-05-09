Yaylada aynı sofrada buluşan binlerce kişi hem dua etti, hem de hasret giderdi. ‘Ömür Yaylası’ olarak da bilinen Karapınar Mahallesi'ndeki Karaca ailesinin öncülüğünde yapılan, köylülerin ve hayırseverlerin destekleriyle zenginleşen hayır cemiyetinden nasiplenmek isteyen yüzlerce kişi çevre il, ilçe ve köylerden yaylaya akın etti. Baharın güzelliklerinin de yaşandığı hayır gününde, kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu hayırda uzun zamandır birbirini göremeyen dost ve akrabalar da hasret giderdi. Çocuklar da bahar havasını fırsat bilip gönüllerince yaylada oyunlar oynayıp, doyasıya eğlendiler.

Mahallenin ileri gelenlerinden hayrın öncülüğünü yapan Mustafa Karaca, 38 sene önce başlayan bu hayır işinin her geçen yıl daha da büyüyerek bu günlere geldiğini belirterek, genç kuşağın da bu geleneği sürdürmesini istedi. Herkesin elinden geldiğince bu hayra destek olmaya çalıştığını belirten Karaca, “Bu hayır işini duyup bizi tanımayan kişiler bile destek vermeye başladı. Katılım her geçen sene daha da artıyor. İnsanımızın manevi değerlerine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk” ifadelerini kullanarak katılan herkese teşekkür etti.

Mevlid, ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildikten sonra dağıtılan yemekler kısa sürede tükenirken, davete katılanlar yemekten sonra yayla içerisinde aileleriyle beraber güzel bir gün geçirdi.