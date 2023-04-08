Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan, psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Ercan Topcu, geçtiğimiz yıllarda okul müdürüyle yaşadığı tartışma ve bu tartışma sırasında kendisine atılan tokatla gündem olmuştu. Tayin edildiği Sivas’tan yargı kararıyla geri dönen memur, boşalttığı lojmanına geri dönemeyince sokağa yatak yorgan attı.

Açılan idari soruşturma kapsamında Sivas iline tayin edilen Ercan Topçu, kaldığı lojmanı boşaltarak yeni okulundaki görevine başladı. Bununla birlikte hakkında verilen kararı yargıya taşıyan Topçu, Denizli’ye geri dönmek için açtığı davayı kazandı. Denizli’ye geldiğinde farklı bir okula atanan ve lojmanı geri verilmeyen Topcu, kalacağı yeri olmadığı gerekçe göstererek yatak yorganını alıp İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önüne gitti. Kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden ve lojman isteyen Topcu, kapının girişine serdiği yatak yorganla birlikte müdürlüğün önünde yaşamaya başladı.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Denizli İl Başkanı Özlem Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde eylem gerçekleştiren Ercan Topçu ile görüşerek onu ikna etmeye çalıştı. Özer, sendika üyeleri olan Topçu’nun yargı kararıyla Denizli’deki görevine geri döndüğünü ve yaşadığı sıkıntıların yetkililer tarafından dinlenmesi gerektiğini savundu.