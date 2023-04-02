Avrupa Parlamentosu (AP), AB ülkelerinde iş yerlerindeki ortalama ücretleri şeffaflaştıracak, kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farkının giderecek yeni kuralları kabul etti.İSTANBUL (İGFA)- Ücrette cinsiyet ayrımına Avrupai son veriliyor.

Yeni kurallara göre, çalışanlar kendi iş kategorilerinde ücret konusunda bilgi alma hakkına sahip olurken maaşlar konusunda gizlilik yasaklanacak.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre eşit iş yapan kadın ve erkeklere aynı ücretin ödenmesi ilkesi bağlayıcı önlemlerle kuvvetlendirilecek.

İşverenler, çalışanlarına ücret ve olası zamları tanımlamak için kullandıkları objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterleri belirlemek ve açıklamak zorunda olacak.

İşverenlerin ücret raporlaması yapması ve bu çalışmada cinsiyetler arası ücret farkının yüzde 5'i aşması halinde yeniden ücret değerlendirmesi yapılması gerekecek.

Üye ülkeler, kuralları ihlal eden işverenlere caydırıcı cezalar uygulamak zorunda kalacak ve bir hak ihlali sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat talep etme hakkı olacak.