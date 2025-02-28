Mabel Matiz, 360 konseptiyle iki gün üst üste verdiği konserlerin gördüğü büyük ilgi üzerine önceki akşam yine Volkswagen Arena sahnesindeydi.İSTANBUL (İGFA) - 2025 turnesine hızla başlayan Mabel Matiz, Atlantis Yapım organizasyonuyla Volkswagen Arena’da önceki akşam yine unutulmaz bir konsere imza attı. 360 konseptiyle yaptığı ve yaklaşık 15 bin kişinin izlediği iki konserin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bir kez daha sahneye çıkan Mabel Matiz, Arena’yı dolduran binlerce dinleyicisiyle buluştu.

Türk Pop Müziği’nin usta sanatçısı konsere ‘Fan’ şarkısı ve büyük bir coşkuyla başladı. Matiz, hayranlarını “İki konserimizin güzelliği aklımızda kalmıştı bugün yeniden sizinle bu duyguyu yaşamak istedik” diyerek selamladı.

Mabel Matiz, ‘Müphem’, ‘Karakol’, ‘Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’, ‘Kömür’ gibi duygusal şarkılarının yanı sıra ‘Düldül’, ‘Ahu’, ‘Ya Bu İşler Ne’ gibi parçalarıyla da konser coşkusunu yaşattı. Ünlü sanatçı konser sonunda hayranlarının büyük alkışları sonrasında yeniden sahneye çıktı ve ‘Yaşım Çocuk’ şarkısıyla onlara veda etti.