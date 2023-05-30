Macaristan’ın Mako kentinden kardeş okul projesi için Nazilli’ye gelen 21 kişilik heyet Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, Nazilli'yi çok beğendiklerini ifade ettiler.



Türk misafirperverliğini ve Nazilli’nin kültürel zenginliklerini göstermek için hazır olduklarını söyleyen Başkan Özcan; “Ailemi ve Nazilli’deki hemşerilerimizi Mako’da misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her biri ziyadesiyle memnun. O heyetle birlikte mutlaka orada olmak istiyordum ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz vardı. 10 ay sonra bizim de seçimlerimiz var ve dün itibariyle seçim çalışmalarımızı başlattık. Çok çalışmak zorundayız. Nazilli geniş bir coğrafya ve ancak yetiştiririz. Süreç içerisinde Nazilli’de ciddi çalışmalar yaptık. Antik kentlerimiz vardı, onların kazı çalışmalarını başlattık. Kolezyum benzeri bir arena var onu ortaya çıkarttık. Sizleri burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Dostluğumuz binlerce yıla dayanıyor ve binlerce yıl daha sürecek” dedi.





Nazilli’yi ve insanlarını çok sevdiklerini sık sık dile getiren heyet; “Kardeş okul olarak Nazilli’ye geldik. Okullarımızı, eğitim sistemlerimizi ve kültürlerimizi tanıyoruz. Çocuk oyunları ile ilgili etkinlikler yaptık. Kültür paylaşımı için geziler düzenledik. Mako’da misafirlerimizi ağırladık. Bugün de Nazilli’yi, Türk kültürünü ve Türk eğitim sistemini tanıyacağız. Herkese teşekküre ediyoruz” sözlerini kaydetti.