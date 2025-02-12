Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya'daki resmi ziyaretinde hediye ettiği Togg'u test eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, test sürüş anını sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Malezya'ya resmi ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya'ya Türkiye'nin gururu Togg'u hediyesi sonrasında Başbakan İbrahim, test sürüşüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve oğlu Bilal Erdoğan'ın da arka koltuğa geçtiği anlar kameralarla kayıt altına alındı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İbrahim, her iki ülkenin teknoloji, inovasyon ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda işbirliği fırsatlarını proaktif bir şekilde keşfetme konusundaki kararlılığını yanısttığını ifade ederek, "Malezya ve Türkiye Cumhuriyeti, stratejik ilişkilerde her iki ülkeye de fayda sağlayacak yeni bir dönemin başlamasını sağlayan yakın dostluğu güçlendirmeye ve bundan yararlanmaya devam edecektir" mesajını verdi.

Başbakan İbrahim ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sürüşünde ilginç diyaloglarda yaşandı.

Santai-santai pandu kereta, bawa Presiden Erdoğan dari Perdana Putra ke Seri Perdana semalam. Lepas ini boleh bawa Azizah. ???????? pic.twitter.com/UnsfO5jb9e— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) February 12, 2025

Başbakan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin şoförlüğüne güvenmesine şaşırdığını ifade ederek, "Çünkü çok fazla araba kullanmıyorum. Ve bizim sürücü koltuğumuz sağda. Sizinkilerde ise sol tarafta" ifadelerini kullandı.