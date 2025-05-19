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Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı taziye mesajında, Şen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

1996 yılından bu yana Bakanlık bünyesinde çalışan Şen’in vefatı, diplomasi camiasında derin üzüntü oluşturdu.

Dışişleri Bakanlığı, Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen’in vefat ettiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Malta’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Erdeniz Şen'in (51) hayatını kaybettiğini açıkladı.

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