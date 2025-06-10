Manisa'yı 74 yıl sonra CHP'ye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Zeyrek, gözyaşlarıyla Çatal Mezarlığı'ndaki son durağı aile kabristanına uğurlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen cenaze töreniyle on binlerce vatandaş, sevilen başkanı son yolculuğuna uğurladı.

Manisa Büyükşehir Belediye binası önünde gerçekleştirilen duygusal tören sonrasında binlerce Manisalı, öğle namazına müteakip Hatuniye Camii’nde kılınacak cenaze namazı için toplandı. On binlerce kişinin cenaze namazına katılması nedeniyle cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı.

Başkan Zeyrek'in ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan, Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, Milletvekilleri, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, Manisa Büyükşehir bürokratları, çalışanları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri de katıldı.

İl Müftü Vekili İsmail Temur, Manisalılardan helallik istedi. Tüm Manisalılar hep bir ağızdan hakkını helal etti.

Büyükşehir Belediyesi ile Manisa'nın caddelerine Başkan Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Yastayız" posterleri asıldı.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Ferdi Zeyrek, Çatal Mezarlığı’na defnedilmek üzere omuzlarda götürüldü.

Kurban Bayramı’nın ilk günü, evinin havuzundaki makine dairesinde elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşam savaşını üçüncü günde kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek için taziyeler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.