İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 7’den 70’e bisiklet severlerin katılımıyla renkli bir bisiklet turu düzenlediKOCAELİ (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bugün İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün düzenlediği bisiklet turu ile başladı. Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, İzmit sokakları bayram coşkusuyla dolup taştı.

Bisiklet turunun ardından katılımcılar Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar.

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle renkli görüntüler oluşturdu.