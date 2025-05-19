Konya'da Meram Belediyesi vezneleri, 20 Mayıs Salı gününden itibaren vatandaşların 2025 Emlak, Çevre-Temizlik, İlan ve Reklam Vergileri1. taksit ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için 2 Haziran'a kadar öğle mesaisinde de çalışacak.KONYA (İGFA) - Halen devam eden 2025 Emlak, Çevre-Temizlik,İlan ve Reklam Vergileri1. taksit ödemeleri için mükelleflerin sorun yaşamamaları ve ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına Meram Belediyesi vezneleri ile vergilendirme servisi öğle tatilinde de çalışmaya devam edecek.

Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uygulamanın 20 Mayıs Salı günü başlayıp 2 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ödemelerin belediye veznelerinin yanı sıra meram.bel.tr web sitesi ile mobil uygulama üzerinden ve e-devlet aracılığıyla da yapılabileceği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için son gün mesai bitimine kadar ödemelerini yapmaları gerektiğinin altı çizildi.