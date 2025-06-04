Manisa’da 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ortadan kalkıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir trafiğinde alternatif bir yol olması amacıyla hayata geçirdiği Cider Yolu projesinde ilk etapta sona gelindi. Dolgu ve sıkılaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına da başlanılan yol, şehir trafiğine nefes aldıracak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cider Yolu’nun, Öğretmen Evi – Toprak Mahsulleri Ofisi arasındaki birinci etabında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ferdi Zeyrek’e, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ile Başkan Danışmanları eşlik etti.

“BAYRAM HEDİYESİ VERMEK İSTEDİK”

Manisalılara bayram hediyesi vermek istediklerini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Çok uzun süredir şehrimize alternatif yol arayışındayız. Bunlardan bir tanesi de Cider Yolu olarak bilinen, Öğretmen Evi Kavşağı’ndan başlayarak Menemen Yolu’na kadar bağlayacağımız 3 kilometrelik yoldu. Yolu bayrama yetiştirip açmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

Yol yapımı sürecinde, 21 milyon 200 bin lira harcanarak 79 hanenin kamulaştırmasını bitirildiğini ifade eden Zeyrek, “Yolun 1,2 kilometrelik bölümü açıyoruz. Bayramın ilk gününden itibaren de trafiğe açık bir şekilde Manisalı hemşerilerimiz bu yolu kullanabilecek. Akabinde devam eden bazı kamulaştırma davalarının sonuçlanmasıyla birlikte bu yolun tamamını açıp Menemen Yolu’na bağlayacağız ve alternatif bir güzergah oluşturacağız. Şehrimiz büyüyor, trafik altyapımız maalesef kaldıramaz haldeydi. Bu şekilde yeni arterleri oluşturarak trafiğe çözüm noktası sunmak istiyoruz. Burada da Kurban Bayramı’na yetiştirerek, hemşerilerimize bayram hediyesi vermek istedik” ifadelerini kullandı.

SİLİNDİRİN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Başkan Ferdi Zeyrek, inceleme sırasında alanda yürütülen çalışmalara da katkıda bulundu. Silindirin direksiyonuna geçen Başkan Zeyrek, ekiplerle birlikte asfalt serdi. Sıcak hava altında görev yapan ekipleri de unutmayan Başkan Zeyrek, onlara soğuk içecek ikram ederek, yaklaşan bayramlarını kutladı.