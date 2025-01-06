Manisa Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin akademik başarısını artırmaya yönelik desteklerinin yanı sıra ruhsal gelişimi destekleyen eğitimler de düzenliyor.MANİSA (İGFA) - 2024 yılında uzman pedagogların gözetiminde, yüzlerce çocuğun katılımıyla öz farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi, aile çocuk iletişimini destekleyecek seminerler yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için destek sunmaya devam ediyor. Yıl boyunca akademik başarıyı destekleyen ücretsiz kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, çocukların ruhsal gelişimi ile de yakından ilgileniyor. Uzman pedagogların gözetiminde, Mahremiyet Eğitimi, Duygularımı Tanıyorum Eğitimi, Kendini Keşfet Güçlü Ol Eğitimi ve Kendimi Tanıyorum Etkinliği kapsamında binin üzerinde çocuğa eğitim verilerek farkındalıkları arttırıldı. Ayrıca; Anne Baba Okulu, Çocukların Dilinden Anlamak ve Duygular Eğitimi ile öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını ve davranışlarını daha iyi anlaması sağlandı.

Mahremiyet Eğitimi

Kent Park, Uncubozköy ve Adnan Menderes kreşlerinde verilen mahremiyet eğitimiyle çocuklara bedenlerinin özel olduğunu, kişisel sınırlarına saygı gösterilmesi gerektiği öğretildi. Çocukların başkalarına "hayır" demeyi, uygun olmayan dokunuşlardan duydukları rahatsızlığı ifade etmeleri ve güvenli, sağlıklı bir gelişim için temel oluşturmaları amaçlandı. Duygularımı Tanıyorum Eğitimi'yle çocukların mutluluk, üzüntü, korku, öfke gibi temel duyguları tanımaları ve bu duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri öğretildi. Duygusal farkındalıkları geliştirildi, kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olundu.

Kendini Keşfet Güçlü Ol

Kendini keşfet güçlü ol eğitimiyle çocukların öz güvenlerini artırmak, duygusal zekalarını geliştirmek ve sağlıklı bir stres yönetimi becerisi kazandırmak amaçlandı. Ayrıca, zorbalıkla mücadele etmeyi, takım ruhunu güçlendirmeyi ve her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamayı hedeflendi. Minik voleybolculara verilen eğitimde fiziksel ve duygusal güçlerini dengeleyerek, güçlü birer sporcu ve sağlıklı birer birey olmalarına yardımcı olundu.

Kendimi Tanıyorum Etkinliği

Çocuk hakları gününde Yunusemre belediyesiyle ortak yapılan proje kapsamında ilkokul öğrencilerine duygular, akran zorbalığı ve mahremiyet hakkında eğitimler verildi. Öğrencilerin kişisel sınırlarını korumaları ve başkalarına saygı göstermeleri öğretildi. Duygularını tanımalarını sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri ve öğrencilerin zorbalıkla mücadele etmeleri, empati kurmaları ve saygılı ilişkiler geliştirmelerini teşvik edildi.

Çocukların Dilinden Anlamak ve Duygular Eğitimi

Ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik 'Çocuğun Dilinden Anlamak ve Duygular Eğitimleri düzenlendi. Bu eğitimlerle, ebeveynlere çocuklarının duygusal dünyasını anlamaları, sağlıklı iletişim kurmaları ve duygusal gelişimlerini desteklemeleri için gerekenler anlatıldı. Anne Baba Okulu ile ebeveynlere çocuklarının gelişimsel ihtiyaçları, davranışları ve duygusal sağlığı konusunda bilgi ve beceri kazandırdı. Ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, disiplin yöntemlerini etkili bir şekilde kullanmaları ve aile içi ilişkilerde empatiyi geliştirmeleri hedeflendi.