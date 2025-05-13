Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci İlçesi’nde hayata geçirdiği projeyle bölgenin içme suyu altyapısını güçlendiriyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci İlçesi’nde açılan 5 sondaj kuyusunun içme suyu depolarına bağlantısını sağlamak için başlatılan 5 bin 500 metrelik terfi hattı döşeme çalışmaları hızla ilerliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın içme suyu temininde yarattığı zorluklara dikkat çekerek, “Bu yatırım, Demirci'nin uzun vadeli su ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak” dedi.

“SU KAYNAKLARINI KORUYUP YENİ KAYNAKLAR ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bülent Çamur, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz tablo, ne yazık ki en temel yaşam kaynağımız olan suya erişim konusunda da ciddi zorlukları beraberinde getiriyor. Dünyanın dört bir yanında su kaynaklarında gözle görülür bir azalma yaşanmakta ve bu durum, içme suyu teminini her geçen gün çok daha kritik bir hale getirmekte. Bu nedenle içme suyu tedariki her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Biz de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde, su kaynaklarını korumak ve yeni su kaynakları ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

TERFİ HATTI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

MASKİ’nin 2025 yılı içerisinde, ilçeye 5 yeni sondaj kuyusunun kazandırdığını belirten Çamur, bu kuyulardan elde edilecek içme suyunu depolara ulaştırmak için başlatılan 5 bin 500 metrelik terfi hattı döşeme çalışmalarında da sona yaklaşıldığını söyledi. Bülent Çamur, “Bu önemli hattın 5 kilometrelik kısmını tamamladık. Kalan 500 metrelik kısmı 1 hafta içerisinde tamamlayarak ilçeye kesintisiz ve daha verimli bir içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sadece günümüz için değil, Demirci'nin uzun vadeli su ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN DEĞERLİ BİR YATIRIM”

Altyapı çalışmalarını değerlendiren mahalle sakini Mustafa Ünlü ise yapılan yatırımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Demirci’de 10 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Altyapı çalışmaları elbette bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ancak hizmetin külfetsiz gelmesi de mümkün değil. Bu yatırım, Demirci’nin geleceği için önemli bir adım. Tamamlandığında çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet edecek kalıcı bir değer yaratılmış olacak” dedi.

“SORUNLAR ÇÖZÜLECEK, FERDİ BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Mahalle sakini Fadime Çelik, “Daha önce çok sıkıntı çektik. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile buradaki hat çalışmaları bitecek. Sorun çözülecek. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

MASKİ’nin çalışmaları sayesinde Demirci, yaz aylarında dahi su kesintisi yaşamadan daha kaliteli içme suyuna kavuşmuş olacak.