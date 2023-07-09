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2005 doğumlu olan genç voleybolcu, köşe, pasör çaprazı ve orta mevkilerinde oynuyor. Çayıroğlu daha önce Petkim, Bergama Doğa Koleji, Ateş Çelik Bergama Belediye spor kulüplerinin formalarını giydi.

Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen törende imza yı atan Çayıroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmza töreninde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de, Bilge Çayıroğlu’nun takımın başarısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

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