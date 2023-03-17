MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Salihli Atıksu Arıtma Tesisinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksu arıtma tesislerini şehrin doğal çevresini ve ekolojik dengesini korumak için büyük bir özveriyle çalıştırıyor.

Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Salihli Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için büyük yatırımlar yaptığının altını çizerek, “Gediz ve Bakırçay havzalarını kirlilikten arındırabilmek için tüm tesislerimizi mevzuatlara uygun bir şekilde işletiyoruz. Bir yandan da kurum olarak yeni tesisler inşa ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Salihli Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan incelemelerin ardından 5 yıl geçerliliği olan Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesini aldık” diye konuştu.