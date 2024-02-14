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İncirliova’da 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bayrağını yeniden dalgalandıracaklarını belirten Osman Gökmen, “Seçim günü sandıklardan güçlü ve birlikteliğin mesajını alacağız. İncirliova kazanacak ” dedi. Mahalle sakinleri Osman Gökmen’i ilgi ve sevgiyle karşılayarak hayata geçireceği hizmet ve projelerden ötürü teşekkür etti.

“Bahane değil hizmet üretmek için yola çıktık”

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar dur durak vermeden çalışacağının, yerel seçimleri kazandığında daha fazla çalışacağının sözünü her fırsatta vatandaşa veren CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen günün yirmi saatini vatandaşla buluşmaya ve yapacaklarını anlatmaya ayırıyor.

Çalışma programı içerisinde Osmanbükü mahallesini ziyaret eden Gökmen vatandaşların çay ikramını kırmayarak sohbet etti. Sohbetin gündemi haklı olarak siyaset ve mahallenin ihtiyaçları oldu. Vatandaşların Osmanbükü mahallesi ile ilgili talep ve ihtiyaçlarının not alan Gökmen verdiği her sözün altına imza atmaya hazır olduğunun altını çizdi. Gökmen yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“ Biz bu yola bahane değil hizmet üretmek için çıktık. Ağzımızdan çıkacak her sözü senet olarak kabul edebilirsiniz. Halkımızın yaşadığı eksiklikleri iyi biliyoruz. Bu sebeple eksikliklerin giderilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte ortak akıl ve programla çalışmalarımızı yapacağız. Gerek sosyal gerekse alt yapı hizmeti, çalışmalarımızın ilk sırasını teşkil edecek. Havada uçuşan vaatlerimizin olmadığına inanabilirsiniz. Göstermelik icraatlara değil, yapılacak hizmetlere ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu yüzden çok çalışacağız, söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Prosedürü çözemezsek yenisini yaparız”

Belediye tarafından özel şirkete 49 yıllığına kiraya verilen düğün salonunun fahiş fiyatlarla mahalle halkına hizmet sattığını söyleyen vatandaşın şikayetinin üzerine CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen bu konu hakkında gerekli çalışmaları yapacağını söyleyerek şunları söyledi. “Anlattıklarınıza istinaden mahallemiz içerisinde yer alan düğün salonu, önceki dönem yöneticileri özel bir şirkete 49 yıllığına kiraya vermiş. Fahiş fiyatlar ile bu hizmeti almanızın haklı şikayetlerini anlıyorum. Mülkiyeti halkın olan bir binanın halk tarafından uygun ve kabul edilebilir şekilde kullanılması gerekir. Bu yüzden mahalle sakinlerimizin isteklerini göz ardı edemeyiz. Düğün salonu uygun fiyatlar çerçevesinde halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmalı. Yönetime geldiğimizde yapılan kira anlaşması ile prosedürü nasıl çözebiliriz durumuna bakarız. Eğer ki içinden çıkamadığımız bir durum söz konusu ise Osmanbükü Mahallemize yeni düğün salonu yaparız. Mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak en birinci görevimiz.” dedi.

Osmanbükü mahallesi sakinleri CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen’e verdiği sözler için teşekkür etti , çalışmalarında başarılar diledi.