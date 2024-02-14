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Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekiplerinin Efeler’de hızlı, planlı ve çözüm odaklı çalışmalarıyla tek tek tamamlanan yollar, sıcak asfalt serimleri yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Büyükşehir Efeler’in yollarını yeniliyor

Efeler ilçesinin merkezinde yer alan ve şehrin ana arterlerinden biri olan Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından asfalt serimi ile yaya geçidi, logo ve yol çizgi çalışmalarının tamamlanmasıyla yol 32 saat gibi kısa bir sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kent genelinde eş zamanlı çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimizin planlı ve hızlı çalışmalarıyla yollarımızı vatandaşlarımız için daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.