Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesinde bitkisel üretimde zararlı olan tarla çekirgelerine karşı drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Çelikli, Burhan, Başlıoğlu, Şirinyer, Çamurhamamı, Karaağaç gibi yaylalardaki meralarda çekirge yumurta bırakma alanları (garsiyat) bulunması sebebiyle drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

İlaçlama çalışması, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde haşere ile mücadele çalışmalarına teknolojik imkanları da dahil ettiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “İlaçlama çalışmalarımızda ulaşılamaz noktalara da ulaşabilmek için ekipmanımıza drone dahil ettik. Daha önce Kırkağaç ilçemizde üretime zararı olan çekirgelere yönelik drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirmiştik. Bu kez de Salihli ilçemize bağlı Çelikli, Burhan, Başlıoğlu, Şirinyer, Çamurhamamı, Karaağaç mahallelerinde yaylalardaki meralarda çekirge yumurta bırakma alanları (garsiyat) bulunması sebebiyle drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdik” dedi.