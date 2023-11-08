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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde yer alan Sanayi Sitesi’nde 250 metrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu hattı yatırımları ile mahallelere daha sağlıklı su ulaşmasını sağlıyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde yer alan Sanayi Sitesi’nde 250 metrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasıyla sanayi sitesi esnafları daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.