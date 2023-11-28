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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi’nde DSİ’ye ait olan sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, taşkın riskini önlemek amacıyla dere ve sulama kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi’nde DSİ’ye ait olan sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından sulama kanalında biriken zararlı maddeler toplanarak, kanalın tabanı ve kenarları da titizlikle temizlendi. Çalışmalarla birlikte olası bir yağışta taşkın riskine karşı önlem alındı. Çevre sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.