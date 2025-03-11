Manisa'da Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kasap denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kasap denetimlerini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, veteriner hekim ve gıda mühendisi eşliğinde gerçekleştirdiği denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına, etlerin saklama koşullarına ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak gerekli idari para cezası uygulandı.

Soma Belediyesi, halkın güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerine aralıksız devam edecek.