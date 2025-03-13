Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayı ziyaretleri kapsamına hal esnafıyla buluşarak sorunlarını dinledi.MANİSA (İGFA) - Ramazan ayının ilk gününde Soma'da madencilerle sahur yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu kez hal esnafı ile aynı sofrada buluştu.

Sahur buluşmasına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, Manisa Celaliler Federasyonu Başkanı Ali Sürgit, Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, hal ve pazarcı esnafı ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

“BERABERLİKLE GÜÇLENEN BİR MANİSA İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Hal esnafının taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Paylaştıkça büyüyen, birlik ve beraberlikle güçlenen bir Manisa için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, bu anlayışla esnaf ve vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hal esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerinin dinlenmesi ve çözüm odaklı yaklaşım nedeniyle Başkan Zeyrek’e teşekkür etti.