Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kalite yönetim sistemi eğitimlerine başladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin temel ilkeleri, süreç yönetimi, sürekli iyileştirme, risk temelli düşünme ve iç denetim süreçleri ele alındı. Alanında uzman akademisyenler ve kalite yönetim sistemi profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerin ilk etabının ardından, iç denetçi yetiştirme, yönetim gözden geçirme ve ileri düzey kalite eğitimleriyle sürecin devam etmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla kaliteli hizmet anlayışını kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaş odaklı hizmet prensiplerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

