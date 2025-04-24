485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Gastronomi Panayırı’nda Liseler Arası Yemek Yarışması düzenlendi. Manisa’nın yöresel tescilli ürünleri mesir macunu, asma yaprağı, üzümüyle hazırlanan yemeklerin yarıştığı heyecan ve lezzet dolu yarışmanın kazananı, Salihli Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.MANİSA (İGFA) - Bülent Koşmaz Parkı’nda kurulan Gastrononi Panayırı, keyifli bir organizasyona sahne oldu. Meslek liselerinde yemek alanında eğitim gören öğrencilerinden oluşan takımlar, en güzel yemeği yapmak için mücadele etti. Jüri değerlendirmesi sonrası Salihli Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Demirci Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Zeynep Gülin Öngör Kız Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi dördüncü oldu.

Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım’ın başkanlığını yaptığı jüride Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Şafak Yıldırım, Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği Başkanı Gürdeniz Ürkmez, Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sanlı Kundilyer aldı.

“MANİSA GASTRONOMİSİNİ ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Keyifli ve eğlenceli bir anı paylaştıklarını belirten Gizem Tarım, “Gastronomi Panayırı’nda meslek liselerimizle bir yarışma yapıyoruz. Meslek liseleri yıllardır başka illere yarışmak için gidiyorlardı, ama Manisa’mızda yapmamıştık bunu. Bu yıl kendi okullarımızla, yöresel ürünlerimizle yarışma yapıyoruz. Manisa’nın yöresel tescilli ürünleri mesir macunu, asma yaprağı ve üzümüyle bir yarışma düzenledik. Onlarda çok güzel hazırlanmışlar. Arı gibi çalışıyorlar. Liselerimizle gurur duyuyoruz. Burada onlarda birlikte keyifli, eğlenceli, gastronomiye dair ne varsa birlikte yaşayalım, bir anımız olsun istedik. Çocuklarımızı teşvik etmek istiyoruz. Manisa gastronomisini üst düzeye taşımak istiyoruz” dedi.

“PANAYIR ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLMUŞ”

Festival kapsamında hayata geçirilen Gastronomi Panayırı’nın çok güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Gizem Tarım, “Organizasyon çok güzel. Şuradan girdiğiniz anda bir gastronomi panayırına geldiğinizi anlıyorsunuz, onu hissediyorsunuz. Manisa’nın çok fazla gastronomik ürünü var. Tescilli ürünlerin yanı sıra Manisa’nın çok fazla göç almış olması sebebiyle mutfağı çok geniş. İlçelerimizin stantları da burada ve ilçelerimizin de tescilli ürünleri var. Alaşehir’in kapaması, Kula’nın pidesi, kooperatiflerimizin yaptığı ürünler, Köprübaşı’nın çileği. Tüm güçlü yönlerimizle bu panayırdayız. Güzelce gastronomiyi vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.