Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Konya Yarı Maratonu” 31 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram yarı maratonda 50-54 yaş kategorisinde zirvede yer alırken; Özlem Işık da 10 kilometre koşusunda üçüncü oldu. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ile Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi işbirliğinde 3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler Ahmet Bayram ve Özlem Işık, 31 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen koşuda, başarılı sonuçlar elde etti. 21 kilometrelik yarı maratona katılan Ahmet Bayram, 1 saat 17 dakika 18 saniyelik sonucuyla 50-54 yaş grubunda zirvede yer aldı. Bayram’ın ardından Nihat Özkaymak ikinci, Murat Kaya da üçüncü sıranın sahibi oldu. 10 kilometre kadınlar koşunda Esmanur Yılmaz şampiyonluk ipini göğüslerken, Dilan Çukurcam ikinci, yarışı 43 dakika 43 saniyede tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Özlem Işık da üçüncü sırada tamamladı. Ahmet Bayram ve Özlem Işık, kazandıkları kupalarla poz vererek, yarışı başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar.