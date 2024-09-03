Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, jimnastik takımından Duru Günen ve Furkan Saylan, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen Uluslararası Plovdiv Cup’ta altın madalya kazandı.  MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Jimnastik takımı, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen Uluslararası Plovdiv Cup’a katıldı. 12-14 yaş karışık çiftlerde mücadele eden Duru Günen ve Furkan Saylan, serilerinde topladıkları 18.050 puan ile altın madalyaya uzandı.

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FURKAN SAYLAN, TEK ERKEKLERDE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

12-14 yaş kategorisi tek erkeklerde de mücadele eden Furkan Saylan, çiftlerdeki altın madalyasının yanına bir de gümüş madalya ekledi.

Kaynak: igf